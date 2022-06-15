«Реал» надеется обойти «Ливерпуль» в гонке за Беллингема

Мадридский «Реал» следующим летом хочет обойти «Ливерпуль» в гонке за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

В руководстве «сливочных» уверены, что Беллингем закроет позицию центрального полузащитника на долгие годы. Тем не менее, в данный момент фаворитом на англичанина является как раз «Ливерпуль».

Напомним, что ранее сам Беллингем подтвердил, что останется в дортмундской «Боруссии» ещё на один сезон. 18-летний футболист перешёл в команду два года назад из родного «Бирмингема», где до сих пор играет его младший брат.