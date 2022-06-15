«Ньюкасл» включился в борьбу за Сангаре

«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику ПСВ Ибрагиму Сангаре, сообщает Sky News.

По информации источника, сумма отступных за ивуарийского футболиста составляет около 35 миллионов евро. Контракт Сангаре с ПСВ рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 24 миллиона евро.

Ране сообщалось, что интерес по хавбеку проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В минувшем сезоне 24-летний Сангаре провёл в составе голландского клуба 49 матчей, в которых забил пять голов, а также отдал четыре результативные передачи.