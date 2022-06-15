«Челси» может обменять Жоржиньо на защитника «Ювентуса»

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Мериху Демиралу, сообщает CalcioMercato.

По информации источника, лондонский клуб готов обменять своего полузащитника Жоржиньо на 24-летнего турка.

Прошлый сезон Демирал провёл в составе «Аталанты» на правах аренды. Защитник отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 42 проведённых матчах за команду из Бергамо.

30-летний Жоржиньо провёл в составе «синих» 47 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Демирала в «Наполи» на сенегальского защитника Калиду Кулибали.