«Челси» может обменять Жоржиньо на защитника «Ювентуса»

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Мериху Демиралу, сообщает CalcioMercato.
По информации источника, лондонский клуб готов обменять своего полузащитника Жоржиньо на 24-летнего турка.
Прошлый сезон Демирал провёл в составе «Аталанты» на правах аренды. Защитник отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 42 проведённых матчах за команду из Бергамо.
30-летний Жоржиньо провёл в составе «синих» 47 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре передачи.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Демирала в «Наполи» на сенегальского защитника Калиду Кулибали.