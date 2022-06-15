Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль ещё не определился со своим будущим. Согласно информации от журналиста Саймона Стоуна, француз должен начать предсезонную подготовку с «красными дьяволами».

Ранее сообщалось, что Марсьяль не входит в планы нового тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Сейчас у футболиста есть предложения от двух клубов, но он не заинтересован в том, чтобы принять их.

Вторую половину прошлого сезона Марсьяль провёл на правах аренды за испанскую «Севилью», где так и не смог отличиться дебютным голом, хотя регулярно выходил в основном составе команды Хулена Лопетеги.