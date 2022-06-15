Рэшфорд: «Я думаю, вы сможете увидеть изменения в игре «МЮ» в следующем сезоне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что команда в следующем сезоне сможет преобразить свою игру под руководством нового тренера Эрика тен Хага, который прибыл из амстердамского «Аякса».

«Когда команда меняет свою идентичность и цель, это потребует некоторого времени. Но я думаю, что вы сможете увидеть изменения в игре «Манчестер Юнайтед» уже в следующем сезоне», – заявил Рэшфорд в интервью официальному сайту клуба.

У Рэшфорда через год заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед». Англичанин намерен остаться в клубе и впечатлить нового тренера Эрика тен Хага, который высоко ценит его таланты.