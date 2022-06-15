Нуньес – о Суаресе: «Я пришлю ему фотографию после презентации»

Новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес заявил, что после своей презентации в качестве игрока «красных» пошлёт фотографию соотечественнику Луису Суаресу, который в своё время забил за мерсисайдский клуб 82 гола во всех турнирах.

«У меня ещё не было шанса с ним пообщаться, но я обязательно поговорю с ним после своей презентации. Я напишу ему сообщение или же просто пришлю фотографию», – сказал Нуньес в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что Нуньес обошёлся «Ливерпулю» в 100 миллионов евро. Ранее Луис Суарес заявил, что в своё время предлагал купить уругвайца каталонской «Барселоне».