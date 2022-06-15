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«Челси» всерьёз намерен приобрести де Лихта

15 Июня 2022 • 12:28 Комментировать

Лондонский «Челси» сделал защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта своей главной трансферной целью на усиление центра обороны. По информации от итальянского издания Calciomercato, намерения лондонцев приобрести нидерландца в это трансферное окно крайне серьёзны.

«Ювентус» в данный момент пытается продлить с де Лихтом контракт, который истекает всего через два года. Сам футболист ранее заявлял, что может покинуть команду летом 2022 года.

Напомним, что де Лихт является третьим самым дорогим футболистом в истории туринского «Ювентуса» после Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт
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