«Челси» всерьёз намерен приобрести де Лихта

Лондонский «Челси» сделал защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта своей главной трансферной целью на усиление центра обороны. По информации от итальянского издания Calciomercato, намерения лондонцев приобрести нидерландца в это трансферное окно крайне серьёзны.

«Ювентус» в данный момент пытается продлить с де Лихтом контракт, который истекает всего через два года. Сам футболист ранее заявлял, что может покинуть команду летом 2022 года.

Напомним, что де Лихт является третьим самым дорогим футболистом в истории туринского «Ювентуса» после Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина.