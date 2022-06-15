Переход Эриксена не повлияет на трансфер де Йонга в «МЮ»

Возможный переход Кристиана Эриксена в «Манчестер Юнайтед» не повлияет на планы клуба относительно приобретения полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга. Об этом сообщает британский журналиста Саймон Джонс.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» продолжит попытки купить де Йонга вне зависимости от исходов переговоров с Эриксеном, на которого также претендует лондонский «Тоттенхэм», где футболист выступал с 2013 по 2020 год.

Эриксен сейчас является свободным агентом. Прошлый сезон датчанин провёл в составе «Брентфорда», с которым в январе подписал контракт сроком на полгода.