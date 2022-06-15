У «Интера» повысились шансы на возвращение Лукаку

Миланский «Интер» стал на шаг ближе к возвращению нападающего Ромелу Лукаку, который прошлым летом за 115 миллионов евро перешёл в лондонский «Челси». Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Отмечается, что возвращение Лукаку на «Джузеппе Меацца» должно состояться на правах годичной аренды. Бельгиец ради этого согласился пойти на значительное понижение зарплаты.

В обратном направлении на «Стэмфорд Бридж» на правах аренды может отправиться защитник Дензел Дюмфрис, который перешёл в «Интер» лишь год назад после успешного выступления за сборную Нидерландов на Евро-2020.