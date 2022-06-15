«Арсенал» продвигается в сделке по Рафинье

Лондонский «Арсенал» продвигается в сделке по трансферу полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса. Согласно информации от Caught Offside, «канониры» намерены воспользоваться тем, что каталонская «Барселона» пока не может позволить себе переход бразильца.

«Лидс» оценивает своего футболиста в 60 миллионов евро, но «Арсенал» надеется сбить этот ценник. «Канониры» также хотят выручить хотя бы половину из этой суммы за счёт продажи Николя Пепе, который должен покинуть клуб этим летом.

Напомним, что Рафинья в прошлом сезоне забил 11 голов и отдал 3 ассиста в чемпионате Англии за «Лидс».