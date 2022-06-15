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«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Нуньесу, выбравшему «Ливерпуль»

15 Июня 2022 • 11:35 Комментировать

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в английскую Премьер-лигу, где раньше выступал за лондонский «Челси». Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Star.

В трансфере игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», который рассматривает кандидатуру Абрахама в качестве альтернативы уругвайцу Дарвину Нуньесу, перебравшемуся в «Ливерпуль».

24-летний англичанин выступает за римскую команду с августа прошлого года. Его действующий контракт с «волками» рассчитан до середины 2026 года.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Тэмми оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Тэмми Абрахам
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