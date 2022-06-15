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Мане согласовал контракт с «Баварией»

15 Июня 2022 • 11:28 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане согласовал условия контракта с мюнхенской «Баварией». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, сенегалец подпишет с мюнхенцами контракт сроком на три года.

В данный момент клубы близки к соглашению по трансферу. Сумма сделки должна составить 35 миллионов евро. Также «Ливерпуль» в будущем может получить дополнительные 5 миллионов евро в качестве бонусов.

Напомним, что Мане сам решил покинуть «Ливерпуль» в это трансферное окно. У игрока остаётся всего год по контракту с мерсисайдским клубом, в составе которого ранее выиграл все возможные титулы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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