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«Манчестер Сити» рассчитывает заплатить за Филлипса до 60 миллионов евро

15 Июня 2022 • 10:36 Комментировать

«Манчестер Сити» готов выложить до 60 миллионов евро за полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса. Согласно информации от журналиста Фила Хэя, «павлины» рассчитывают выручить за своего футболиста 70 миллионов евро.

«Манчестер Сити» надеется, что Филлипс поможет клубу снизить цену за его трансфер. Если англичанин начнёт настаивать на своём трансфере, «павлины» могут пойти на уступки.

Филлипс является приоритетным вариантом для тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на позицию центрального полузащитника. Ранее «горожане» уже купили двух нападающих в это трансферное окно – Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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