Защитник «Севильи» Жюль Кунде успешно перенёс операцию на колене. Об этом сообщает французское издание L`Equipe. Напомним, что операция стала вынужденной мерой, так как футболист страдал от болей в колене.

Кунде предположительно сможет вернуться в строй к середине июля. К этому моменту должна стартовать предсезонная подготовка. Сам Жюль надеется к тому времени перейти в лондонский «Челси», который активно ведёт переговоры по его трансферу.

Кунде ранее уже согласовал с «Челси» условия личного контракта. Футболисту нравится проект клуба и роль, которую ему пообещал главный тренер команды Томас Тухель.