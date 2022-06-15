Кейн может пойти по стопам Бэйла

Английский топ-бомбардир Гарри Кейн, который играет за лондонский «Тоттенхэм», порассуждал о своих перспективах в гольфе. Форвард допустил, что может заняться этим видом спорта после окончания футбольной карьеры.

«Пока гольф очень далек от меня, однако никогда нельзя ничего исключать. Мне далеко до уровня профи, но гольф – отличное хобби. Он может помочь отвлечься от футбола», - приводит слова Кейна Daily Mail.

Напомним, что главным любителем гольфа среди футболистов является валлиец Гарет Бэйл, который остался без клуба после расставания с мадридским «Реалом».