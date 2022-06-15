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«ПСЖ» хотел избавиться от Почеттино при помощи «Манчестер Юнайтед»

15 Июня 2022 • 09:57 Комментировать

«ПСЖ» в ближайшие дни планирует объявить об отставке аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды. Примечательно, что французский гранд хотел избавиться о него намного раньше.

Как информирует таблоид Daily Mail, парижане рассчитывали, что Почеттино уйдет еще осенью прошлого года. Тогда в «ПСЖ» надеялись, что «Манчестер Юнайтед» позовет аргентинца после увольнения норвежца Уле Гуннара Сульшера.

Если бы план парижан осуществился, им бы не пришлось платить тренеру внушительную денежную компенсацию. По последним данным, Почеттино получит за досрочный разрыв контракта до 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маурисио Почеттино
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