Де Йонг согласовал с «МЮ» контракт до 2027 года

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг согласовал с «Манчестер Юнайтед» контракт до 2027 года. По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, трансфер становится всё ближе и ближе.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» в данный момент работают над согласованием суммы компенсации. Каталонский клуб хочет получить за своего футболиста целых 80 миллионов евро – почти такую же сумму «сине-гранатовые» заплатили за нидерландца летом 2019, когда покупали его из амстердамского «Аякса».

Подписание де Йонга является приоритетом для нового тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.