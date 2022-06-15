Конте назвал пять трансферных целей «Тоттенхэма»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сформировал шорт-лист из своих трансферных предпочтений. В него включены сразу пятеро футболистов.

По информации The Times, в сферу интересов итальянского специалиста входят защитники Пау Торрес и Джед Спенс, полузащитники Рафинья и Кристиан Эриксен, а также форвард Ришарлисон.

Ранее в СМИ появилась новость, что боссы «шпор» выделят Конте порядка 150 миллионов фунтов на трансферы.

В минувшем сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.