Бразильский топ-форвард отказал «Арсеналу»

Один из лидеров «Эвертона» Ришарлисон отказался от одного из вариантов продолжения карьеры. Как стало известно UOL, бразильский форвард не захотел переходить в лондонский «Арсенал».

При этом нападающий не отказывается от смены клубной прописки этим летом. Среди претендентов на него называются лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».

Ришарлисон связан контрактными обязательствами с «ирисками» до лета 2024 года. Его рыночная цена – 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец забил десять голов и сделал пять ассистов в 32 поединках в различных турнирах.