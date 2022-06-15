Эриксен рассказал, по какому критерию выбирает новый клуб

Ведущий полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен высказался относительно своих планов на дальнейшую карьеру.

«Я получаю предложения, сейчас рассматриваю различные варианты. Вскоре приму окончательное решение. Мне бы хотелось перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов. Это очень интересный турнир», - передает слова скандинавского футболиста Utd Report.

Датчанин присоединился к «Брентфорду» в январское трансферное окно. Стороны заключили краткосрочный трудовой договор до конца сезона с возможностью пролонгации на один год.