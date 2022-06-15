Когда стартуют чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции в сезоне 2022/2023

Клубный сезон в главных европейских чемпионатах давно завершён. Однако не за горами начало уже нового. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, когда к нам вернутся топ-клубы.

Предстоящий футбольный сезон будет крайне насыщенным. Из-за чемпионата мира, который стартует в ноябре, основные чемпионаты начнутся раньше обычного и закончатся позже. Начало чемпионатов уже не за горами.

Английская премьер-лига стартует уже 6 августа. Откровенно говоря, в Британии начинают примерно как обычно. Правда, закончат этот сезон аж 28 мая 2023 года. Самое интересное случится зимой. Последние матчи перед чемпионатом мира состоятся 12-13 ноября. После этого игроки разъедутся по национальным командам. Финал чемпионата мира намечен на 18 декабря, а первый тур Премьер-лиги после рестарта – на 26-е. В Англии тут же после этого стартует «боксинг дэй». В общем, если сборная Англии дойдёт до решающего матча в Катаре, то футболистам придётся очень тяжело.

Испанская Ла Лига стартует спустя неделю после Премьер-лиги – с 12 августа. Закончится местный чемпионат в следующий уик-энд после английского чемпионата. Зимой испанцы тоже толком не дадут немного отдохнуть своим игрокам. Сезон в Ла Лиге возобновится 29 декабря. Последний тур перед чемпионатом мира также намечен на 12-13 ноября.

Итальянцы стартуют вместе с испанцами, но зимой дадут своим игрокам чуть больше времени, чтобы прийти в себя. В Серии А сезон возьмёт паузу после 12-13 ноября и возобновится в начале января. Чемпионат Италии также завершится 4 июня, как и испанский.

Бундеслига стартует 5 августа вместе с Англией. 13 ноября немцы также уйдут на перерыв. После чемпионата мира именно в Германии дадут игрокам отдохнуть дольше всех. Из-за погодных условий сезон в Бундеслиге возобновится лишь 20 января. При этом завершать чемпионат в Германии планируют 27 мая вместе с англичанами.

Французы взяли некий микс. Стартуют здесь вместе с англичанами 6-7 августа и играют до 13 ноября. Возобновляют Лигу 1 после чемпионата мира, 28 декабря. Завершать же чемпионат планируют 4 июня вместе с испанцами и итальянцами.

Интересно, что Лига чемпионов в новом сезоне стартует уже в июне! 21-го числа первого летнего месяца пройдут матчи первых раундов квалификации. В Лиге конференций отбор стартует 7 июля, а в Лиге Европы – 4 августа. Групповой турнир еврокубков завершится в ноябре. В Лиге чемпионов участники плей-офф определятся 1 и 2 ноября, а в Лиге Европы и Лиге конференций – 4-го. Решающие матчи турниров в этом году залезут на лето. Лига Европы завершится 31 мая, финал Лиги конференций намечен на 7 июня, а главный еврокубок будет разыгран 10 июня.

Роман Андреев