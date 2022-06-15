«Тоттенхэм» начал переговоры с Эриксеном

Полузащитник Кристиан Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».

30-летний датчанин решил не продлевать истекающий контракт с «Брентфордом», несмотря на уговоры представителей клуба. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, в переговоры с Эриксеном уже вступил «Тоттенхэм». Одним из главных инициаторов сделки называется наставник «шпор» Антонио Конте, работавший с датским игроком в миланском «Интере».

Атакующий хавбек защищал цвета «Тоттенхэма» с 2013 по 2020 год, после чего перешёл в «Интер» за 27 млн евро.

За полсезона в «Брентфорде» Кристиан Эриксен сыграл 11 матчей в Английской премьер-лиге, отметившись одним голом и четырьмя ассистами.