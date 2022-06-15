Кунде намерен отказать «Челси» ради перехода в испанский клуб

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

23-летний француз сообщил «Севилье» о своём желании покинуть клуб летом. Интерес к игроку проявили английские «Челси» и «Ньюкасл», готовые заплатить прописанную в контракте сумму отступных, однако Кунде предпочёл бы остаться в Испании. По информации Mundo Deportivo, защитник надеется на переход в «Барселону». Каталонцы заинтересованы в трансфере и уже вступили в переговоры с «Севильей», чтобы найти решение, устраивающее все стороны.

Жюль Кунде провёл 44 матча за «Севилью» в прошедшем сезоне, трижды поразив ворота. Стоимость игрока сборной Франции оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.