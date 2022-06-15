Романо: зарплата Погба в «Ювентусе» – 8 млн евро в год

Полузащитник Поль Погба согласовал финансовую часть договора с «Ювентусом».

Туринский клуб завершает работу над возвращением в свои ряды Погба в качестве свободного агента. Условия перехода полностью согласованы. 29-летний француз будет зарабатывать в «Ювентусе» 8 млн евро в год «чистыми» без учёта бонусных надбавок, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В Турине ожидают, что соглашение будет оформлено в течение ближайших дней.

В завершившемся сезоне Поль Погба провёл 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», забив один гол и девять раз отметившись ассистом. Французский атакующий хавбек уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.