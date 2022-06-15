Френки де Йонг – об интересе «МЮ»: «Я выступаю в крупнейшем клубе мира»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал известия об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

Согласно недавним сообщениям СМИ, «Барселона» запрашивает за голландца 85 млн евро. «Юнайтед» предлагал за 25-летнего игрока около 70 млн с учётом бонусов.

«Как футболисту, тебе всегда приятно слышать о чьём-то интересе, но на данный момент я уже выступаю за крупнейший клуб мира, – приводит слова де Йонга журналист Том Колломоссе. – Мне комфортно в «Барселоне», так что у меня нет никаких новостей», – заявил игрок.

Контракт Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.