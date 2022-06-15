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Романо: «Интер» и «Челси» продолжают переговоры по Лукаку

15 Июня 2022 • 00:17 Комментировать

«Интер» продолжает искать способы вернуть в клуб нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Прошлым летом 29-летний бельгиец проследовал в обратном направлении за 113 млн евро, но не оправдал ожиданий в Лондоне. В настоящий момент «Интер» работает над возвращением Лукаку, а сам игрок просит «Челси» пойти на уступки в данном вопросе. Ради возвращения в «Интер» форвард готов пойти на значительное сокращение зарплаты. Клубы продолжают вести переговоры по аренде, информирует Романо.

Ромелу Лукаку стал автором 15 забитых мячей и двух результативных передач в 44 матчах за «Челси» в прошедшем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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