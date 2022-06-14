«Манчестер Юнайтед» намерен воспользоваться трудностями «Барселоны» в сделке по де Йонгу

«Манчестер Юнайтед» не планирует идти на уступки «Барселоне» в вопросе трансфера полузащитника Френки де Йонга.

Манчестерцы, как известно, предлагали за голландца 60 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, на что получили отказ. Сообщается, что «Барселона» требует за 25-летнего полузащитника порядка 85 млн евро. По данным журналиста Джеймса Дакера, руководство «Юнайтед» ясно дало понять, что не собирается переплачивать за де Йонга, поскольку «Барселона» не в том положении, чтобы торговаться. Из-за финансовых трудностей «сине-гранатовым» с высокой вероятностью придётся расстаться с игроком этим летом.

Контракт Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.