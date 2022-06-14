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«Фиорентина» не стала выкупать Торрейру у «Арсенала»

14 Июня 2022 • 22:07 Комментировать

Полузащитник Лукас Торрейра этим летом вернётся в расположение лондонского «Арсенала».

26-летний уругваец провёл прошедший сезон в «Фиорентине» на правах аренды. Лондонцы были готовы отпустить Торрейру в Италию на постоянной основе за 15 млн евро, однако руководство «фиалок» решило не активировать опцию выкупа, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Очень жаль. Я сделал всё возможное, чтобы продолжить выступления здесь, но кто-то этого не захотел», – прокомментировал известие Торрейра, забивший 5 голов в 35 поединках за «Фиорентину» в сезоне 2021/22.

Контракт опорного хавбека с «Арсеналом» рассчитан до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арсенал Лондон Лукас Торрейра
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