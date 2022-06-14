Новичок «Ливерпуля» Нуньес – лучший в Европе по одному из бомбардирских показателей

Нападающий Дарвин Нуньес, перешедший из «Бенфики» в «Ливерпуль», возглавил бомбардирский рейтинг сильнейших европейских лиг за прошлый сезон.

22-летний уругваец поражал ворота соперников «Бенфики» в чемпионате Португалии в среднем каждые 76 минут – это лучший показатель среди футболистов шести сильнейших европейских чемпионатов в сезоне 2021/22, сообщает Opta. Рейтинг включает в себя всех игроков, забивших не менее пяти мячей за кампанию.

Дарвин Нуньес заключил с «Ливерпулем» шестилетний контракт. Сумма трансфера составила 75 млн евро, но может достичь 100 млн при активации бонусных пунктов.