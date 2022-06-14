Погба продолжит карьеру в «Ювентусе»

Звёздный полузащитник Поль Погба договорился с «Ювентусом» о подписании контракта.

По информации Goal, туринская команда решает последние детали по контракту с французским игроком, который станет свободным агентом 30 июня. Именно поэтому источник сообщает о том, что официальное подтверждение трансфера стоит ожидать лишь в следующем месяце.

Ранее 29-летний полузащитник играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро. В английском клубе Погба забил 39 голов и сделал 51 результативную передачу в 232 встречах с учетом всех турниров.