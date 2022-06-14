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«Лидс» подпишет игрока «Баварии»

14 Июня 2022 • 20:31 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Марк Рока перейдёт в «Лидс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за трансфер опорника английский клуб заплатит 12 млн евро, не считая бонусов. Стороны уже достигли устной договорённости. Контракт игрока будет рассчитан до 2026 года. Медосмотр состоится на этой неделе, после чего будет объявлено о трансфере.

Рока перешёл в «Баварию» в 2020 году из «Эспаньола» за девять млн евро. Всего за «рекордмайстер» он провёл 24 матча, не отметившись результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в семь млн евро. Его контракт с немецким грандом рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Бавария Марк Рока
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