Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» и «Ливерпуль» ещё не согласовали сумму трансфера Мане

14 Июня 2022 • 20:25 Комментировать

«Бавария» продолжает попытки удовлетворить требования «Ливерпуля» по трансферной стоимости Садио Мане.

Сенегалец настроен перейти в «Баварию», а «Ливерпуль» уже смирился с его уходом. Все стороны, участвующие в сделке, настроены оптимистично и уверены в успешном исходе переговоров, но в настоящий момент согласие не достигнуто. Как сообщает журналист Маттео Моретто, «Ливерпуль» запрашивает за 30-летнего нападающего 40 млн евро плюс дополнительные 5 млн в виде бонусов. «Бавария» готовит новое улучшенное предложение.

Садио Мане забил 23 мяча в 51 матче за «Ливерпуль» в завершившейся кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
21:45 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нуньес обладает всеми качествами, которые нам необходимы»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Ливерпуля» Нуньес – лучший в Европе по одному из бомбардирских показателей
21:12 · Англия. Премьер-лига
Дарвин – о переходе в «Ливерпуль»: «Это честь, быть тут»
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» подпишет игрока «Баварии»
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Ливерпуль» ещё не согласовали сумму трансфера Мане
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлил контракт со своим вратарём
20:15 · Англия. Премьер-лига
«Герта» заключила контракт с игроком «Эвертона»
20:04 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Лацио» интересен «Челси»
17:28 · Англия. Чемпионшип
Компани прокомментировал своё новое назначение
16:57 · Англия. Премьер-лига
Матич стал игроком «Ромы» 1
16:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предложила «Челси» обменяться игроками
16:13 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли поприветствовал Маркиньоса
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Реал» назвал сумму, за которую готов расстаться с Менди 2
15:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отказался продлевать контракт с Погба 2
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ждёт, когда «Манчестер Сити» объявит цену на Стерлинга
Все новости
Рекомендуем