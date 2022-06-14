«Бавария» и «Ливерпуль» ещё не согласовали сумму трансфера Мане

«Бавария» продолжает попытки удовлетворить требования «Ливерпуля» по трансферной стоимости Садио Мане.

Сенегалец настроен перейти в «Баварию», а «Ливерпуль» уже смирился с его уходом. Все стороны, участвующие в сделке, настроены оптимистично и уверены в успешном исходе переговоров, но в настоящий момент согласие не достигнуто. Как сообщает журналист Маттео Моретто, «Ливерпуль» запрашивает за 30-летнего нападающего 40 млн евро плюс дополнительные 5 млн в виде бонусов. «Бавария» готовит новое улучшенное предложение.

Садио Мане забил 23 мяча в 51 матче за «Ливерпуль» в завершившейся кампании.