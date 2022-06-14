«Манчестер Сити» продлил контракт со своим вратарём

Вратарь Скотт Карсон продлил контракт с «Манчестер Сити» на один сезон, сообщает пресс-служба английского клуба.

Продление соглашения с возрастным голкипером одобрил сам главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Карсон перешёл в манчестерский гранд в 2019 году на правах аренды. В 2021 году он присоединился к «Сити» на постоянной основе в качестве свободного агента.

Всего 36-летний англичанин провёл за клуб два матча, в которых пропустил три мяча, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 300 тыс евро.