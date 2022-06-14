«Герта» заключила контракт с игроком «Эвертона»

Защитник «Эвертона» Джонджо Кенни перешёл в немецкую «Герту» на правах свободного агента.

Контракт с 25-летним англичанином подписан до лета 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник попал в главную команду «ирисок» в 2017 году. За это время он принял участие в 69 встречах во всех турнирах, в которых смог сделать шесть результативных передач. За это время он успел поиграть в аренде за «Селтик» и «Шальке».

Ранее немецкую «Герту» возглавил экс-наставник московского «Динамо» Сандро Шварц, который завоевал бронзовые медали чемпионата России с «бело-голубыми» по итогам сезона 2021/22.