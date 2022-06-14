«Барселона» предложила «Челси» обменяться игроками

«Барселона» предлагает «Челси» своего защитника Серджино Деста, в обмен на которого хочет получить Маркоса Алонсо.

По информации 90min, Алонсо вместе с Сесаром Аспиликуэтой хочет перейти в каталонский клуб. «Барселона» готова расстаться с Дестом ради подписания контракта с Маркосом Алонсо.

21-летний Серджино Дест оценивается порталом transfermarkt в 18 миллионов евро, его контракт с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2025 года.

31-летний Маркос Алонсо согласно данным портала transfermarkt составляет 15 миллионов евро, трудовой договор с «Челси» рассчитан до окончания сезона 2022/23.