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«Барселона» предложила «Челси» обменяться игроками

14 Июня 2022 • 16:19 Комментировать

«Барселона» предлагает «Челси» своего защитника Серджино Деста, в обмен на которого хочет получить Маркоса Алонсо.

По информации 90min, Алонсо вместе с Сесаром Аспиликуэтой хочет перейти в каталонский клуб. «Барселона» готова расстаться с Дестом ради подписания контракта с Маркосом Алонсо.

21-летний Серджино Дест оценивается порталом transfermarkt в 18 миллионов евро, его контракт с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2025 года.

31-летний Маркос Алонсо согласно данным портала transfermarkt составляет 15 миллионов евро, трудовой договор с «Челси» рассчитан до окончания сезона 2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Маркос Алонсо Серджино Дест
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