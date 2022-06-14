Мартинелли поприветствовал Маркиньоса

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли отреагировал на переход в лондонский клуб экс-вингера «Сан-Пауло» Маркиньоса. Напомним, вчера, 13 июня, стороны заключили долгосрочный контракт.

«Добро пожаловать, брат, мы вместе», — написал Мартинелли в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне 19-летний Маркиньос провёл в составе бразильского клуба 17 матчей, забив три мяча и отдав одну результативную передачу.

20-летний Мартинелли защищает цвета «Арсенала» с лета 2019 года. В прошедшем сезоне бразилец провёл за «канониров» 36 игр, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.