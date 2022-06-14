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Тен Хаг отказался продлевать контракт с Погба

14 Июня 2022 • 15:53 Комментировать

У нового тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага была возможность сохранить в команде полузащитника Поля Погба. Согласно информации от Managing Barca, нидерландский специалист решил отказаться от услуг француза, попросив руководство приобрести вместо него Френки де Йонга из каталонской «Барселоны».

Таким образом «Манчестер Юнайтед» бесплатно потерял Погба, за которого летом 2016 года были заплачены рекордные на тот момент для мирового футбола 105 миллионов евро. Также клуб понёс большие расходы, выплачивая французу зарплату.

В данный момент Погба находится в шаге от возвращения в туринский «Ювентус». Игрок должен подписать с клубом контракт сроком на 4 года с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба Эрик тен Хаг
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