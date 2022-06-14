«Челси» ждёт, когда «Манчестер Сити» объявит цену на Стерлинга

Лондонский «Челси» продолжает изучать возможность приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, у которого остался всего год по контракту с командой Хосепа Гвардиолы.

Итальянский журналист Фабрицио Романо на своём сегодняшнем подкасте заявил, что «Челси» ожидает момент, когда «Манчестер Сити» объявит ценник, за который клуб будет готов отпустить Стерлинга в это трансферное окно.

Стерлинга также хотят купить «Арсенал» и «Тоттенхэм», но среди остальных клубов АПЛ англичанина больше привлекает именно вариант с «Челси». Напомним, что ранее Рахим также выступал за «Ливерпуль».