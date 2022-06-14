«Бавария» уверена в трансфере Мане за 35 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» уверена в том, что ей удастся заполучить в свой состав нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Об этом утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» в данный момент готовится сделать финальное предложение по трансферу сенегальца. Оно должно составить 35 миллионов евро. Как ожидается, «Ливерпуль» будет готов отпустить за такую сумму игрока, у которого остаётся всего год по контракту с клубом.

«Ливерпуль» почти завершил трансфер Дарвина Нуньеса из лиссабонской «Бенфики» за 100 миллионов евро. Уругвайский нападающий как раз должен заменить в клубе Садио Мане.