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«Бавария» уверена в трансфере Мане за 35 миллионов евро

14 Июня 2022 • 15:45 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» уверена в том, что ей удастся заполучить в свой состав нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Об этом утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» в данный момент готовится сделать финальное предложение по трансферу сенегальца. Оно должно составить 35 миллионов евро. Как ожидается, «Ливерпуль» будет готов отпустить за такую сумму игрока, у которого остаётся всего год по контракту с клубом.

«Ливерпуль» почти завершил трансфер Дарвина Нуньеса из лиссабонской «Бенфики» за 100 миллионов евро. Уругвайский нападающий как раз должен заменить в клубе Садио Мане.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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