«Челси» лидирует в борьбе за де Лихта

Лондонский «Челси» лидирует в борьбе за защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Об этом стало известно благодаря информации от издания Football Italia.

«Челси» в данный момент очень сильно нуждается в центральном защитнике. Одним из новичков, скорее всего, станет Жюль Кунде из «Севильи», но «синим» нужно приобрести как минимум ещё одного футболиста на эту позицию.

Контракт де Лихта с «Ювентусом» истекает в конце сезона-2023/24. Клуб хочет продлить с ним контракт, чтобы не потерять следующим летом по сниженной цене. Игрок стоил клубу в 2019 году около 85 миллионов евро.