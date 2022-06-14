Нуньес приехал на базу «Ливерпуля» для подписания контракта

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес продолжит карьеру в «Ливерпуле».

Sky Sports сообщает, что 22-летний нападающий приехал на базу «Ливерпуля» для подписания трудового соглашения с клубом. 13 июня «Бенфика» сообщила о том, что уругваец будет продан в английский гранд за 75 миллионов евро, но сумма трансфера может быть увеличена до 100 миллионов при выполнении определенных условий.

Дарвин Нуньес выступал за «Бенфику» с 2020 года, в прошедшем сезоне он сыграл в 41 матче, забил 34 гола и отдал 4 голевые передачи во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает уругвайского форварда в 55 миллионов евро.