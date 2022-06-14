Лукаку давит на «Челси», чтобы ускорить свой уход

Нападающий Ромелу Лукаку решительно намерен покинуть лондонский «Челси», в который перешёл прошлым летом из миланского «Интера». По информации от Sport Witness, Лукаку в ближайшее время вылетит в Лондон, чтобы провести переговоры с руководством.

«Интер» пока не может себе позволить вернуть Лукаку хотя бы на правах аренды, так как «Челси» требует за подобную сделку около 25 миллионов евро. Клуб не хочет терять деньги, так как прошлым летом вложил в Лукаку 115 миллионов евро.

Напомним, что Лукаку в прошлом сезоне забил в АПЛ всего 8 мячей. Во всех турнирах бельгиец забил 16 голов и тем самым стал лучшим бомбардиром «Челси».