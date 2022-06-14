«МЮ» и «Тоттенхэм» лидируют в борьбе за Эриксена

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» лидируют в борьбе за подписание полузащитника Кристиана Эриксена на правах свободного агента. Согласно информации от Caught Offside, датчанин решил не продлевать контракт с лондонским «Брентфордом».

Интерес к футболисту также проявляет «Ньюкасл». Клуб уже провёл переговоры с агентами датчанина, но шансы «сорок» на подписание Кристиана пока малы.

Эриксен уже выступал за «Тоттенхэм» с 2012 по 2020 год, после чего покинул клуб на правах свободного агента и перебрался в миланский «Интер». Датчанин является лучшим ассистентом в истории «шпор». С нынешним тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте Эриксен уже работал в «Интере».