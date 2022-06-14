Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кунде хочет вернуться в строй через месяц после операции на колене

14 Июня 2022 • 13:39 Комментировать

Защитник «Севильи» Жюль Кунде намерен вернуться в строй к началу предсезонной подготовки в середине июля. Напомним, что футболист сегодня перенесёт операцию на колене, которая выбьет его из строя на один месяц.

Согласно изданию The Athletic, француз хочет вернуться в строй к середине июля, что позволило бы ему быть готовым к предсезонной подготовке. К этому времени Кунде хотел бы находиться в статусе футболиста лондонского «Челси».

Сообщается, что наличие травмы может снизить цену Кунде. «Челси» пытается уговорить «Севилью» сделать скидку на своего защитника. Стороны продолжают вести активные переговоры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
14:59 · Англия. Премьер-лига
Нуньес приехал на базу «Ливерпуля» для подписания контракта
14:46 · Англия. Премьер-лига
Лукаку давит на «Челси», чтобы ускорить свой уход
14:43 · Англия. Премьер-лига
Компани возглавил «Бёрнли»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Биссума в четверг пройдёт медосмотр в «Тоттенхэме»
13:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Тоттенхэм» лидируют в борьбе за Эриксена
13:39 · Англия. Премьер-лига
Кунде хочет вернуться в строй через месяц после операции на колене
13:00 · Англия. Премьер-лига
Тимбер и Торрес были бы счастливы перейти в «МЮ»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Витинья интересен «Барселоне» и «МЮ»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Каттани хотел пригласить Клоппа в «Спартак» 2
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» приготовила новое предложение по трансферу Мане
12:00 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Мне нравится, когда «Манчестер Сити» совершает крупные трансферы»
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сообщила де Йонгу, что она вынуждена его продать
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Лилль» примет решение по Ботману на этой неделе
11:41 · Англия. Премьер-лига
Рока согласовал условия личного контракта с «Лидсом»
11:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» согласовал трансфер полузащитника «Брайтона»
Все новости
Рекомендуем