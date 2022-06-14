Кунде хочет вернуться в строй через месяц после операции на колене

Защитник «Севильи» Жюль Кунде намерен вернуться в строй к началу предсезонной подготовки в середине июля. Напомним, что футболист сегодня перенесёт операцию на колене, которая выбьет его из строя на один месяц.

Согласно изданию The Athletic, француз хочет вернуться в строй к середине июля, что позволило бы ему быть готовым к предсезонной подготовке. К этому времени Кунде хотел бы находиться в статусе футболиста лондонского «Челси».

Сообщается, что наличие травмы может снизить цену Кунде. «Челси» пытается уговорить «Севилью» сделать скидку на своего защитника. Стороны продолжают вести активные переговоры.