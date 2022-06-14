Витинья интересен «Барселоне» и «МЮ»

Полузащитник «Порту» Витинья интересен двум европейским грандам. Согласно информации от Sport Witness, агент португальца активно контактирует с каталонской «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» относительно трансфера футболиста.

В услугах Витиньи также заинтересован «Вулверхэмптон», а ранее футболиста просматривал «Ливерпуль», но шансы этих клубов в данный момент не так велики, как у «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Витинья забил два гола и отдал три ассиста в чемпионате Португалии. Прошлым летом «Вулверхэмптон» не смог выкупить его у «Порту» из-за проблем с финансами.