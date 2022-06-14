«Бавария» приготовила новое предложение по трансферу Мане

Мюнхенская «Бавария» продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» по трансферу нападающего Садио Мане.

Согласно сведениям Bild, немецкий топ-клуб готовит очередное предложение мерсисайдцам. Чемпион Бундеслиги готов заплатить 35 миллионов евро плюс пять миллионов в качестве бонусов. Это предложение может удовлетворить финансовые запросы английского гранда. Не исключено, что вскоре будет объявлено о договоренности между сторонами.

Контракт сенегальца с «красными» рассчитан до середины 2023 года. В прошлом сезоне на его счету 16 забитых мячей в 34 играх.