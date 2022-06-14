«Барселона» сообщила де Йонгу, что она вынуждена его продать

Каталонская «Барселона» объяснила своему полузащитнику Френки де Йонгу, что клуб будет вынужден его продать в это трансферное окно. Согласно информации от журналистки Анаис Марти, «сине-гранатовые» вынуждены это сделать из-за «ужасной экономической ситуации».

«Барселона» хочет выручить за де Йонга 100 миллионов евро с учётом бонусов. Клуб намерен получить 80 миллионов сразу, а остальные 20 в качестве различных бонусов в будущем.

Де Йонг с пониманием отнёсся к просьбе руководства и теперь готов отправиться в «Манчестер Юнайтед». Игрок дожидается момента, когда клубы окончательно закроют сделку.