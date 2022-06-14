«Лилль» примет решение по Ботману на этой неделе

Французский «Лилль» намерен принять решение относительно будущего своего защитника Свена Ботмана на этой неделе. Журналист Люк Эдвардс сообщает, что у «догов» в данный момент есть лишь предложение в 40 миллионов евро от «Ньюкасла».

Сообщается, что «Милан» уже выбыл из гонки. Руководство «россонери» посчитало, что ему не удастся составить конкуренцию «Ньюкаслу», который предложил за футболиста гораздо большие деньги.

Если «Лилль» откажется продавать Ботмана в «Ньюкасл», «сороки» переключат своё внимание на альтернативные варианты. Ими являются Ллойд Келли из «Борнмута» и Натан Аке из «Манчестер Сити».