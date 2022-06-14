Полузащитник «Баварии» Марк Рока согласовал условия личного контракта с «Лидсом». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка в данный момент близится к финишной прямой.

Ранее «Лидс» согласовал с мюнхенской «Баварией» трансфер Роки за 15 миллионов евро. В приобретении игрока был лично заинтересован главный тренер «павлинов» Джесси Марш, который пришёл в клуб посреди прошлого сезона вместо Марсело Бьелсы.

Напомним, что «Лидс» ранее приобрёл двух футболистов из австрийского «Зальцбурга» – хавбека Брендана Ааронсона и защитника Расмуса Кристенсена, который был вице-капитаном австрийской команды.