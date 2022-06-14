«Тоттенхэм» согласовал трансфер Биссума за 30 миллионов евро

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм». Согласно информации от The Times, «шпоры» согласовали с «чайками» трансфер малийца за 30 миллионов евро.

Теперь «Тоттенхэму» осталось согласовать условия личного контракта с самим игроком. Ранее в услугах Биссума также был заинтересован другой лондонский клуб – «Арсенал», но «канониры» решили переключить своё внимание на Юри Тилеманса из «Лестера».

Биссума с большой долей вероятности станет третьим трансфером «Тоттенхэма» в это межсезонье. Ранее «шпоры» подписали двух свободных агентов – Ивана Перишича и Фрейзера Форстера.